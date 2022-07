Se apagó la voz de ‘El Rasta del Futuro’

“Cuando sientas que el día se nubla y no encuentres salida, no dejes de buscar la alegría que Dios te da... Tal vez cuando despiertes todo sea diferente, y lo que ayer te puso triste en tu corazón ya no existe más y todo vuelve a su lugar...”, esta es parte de la letra que ayer retumbó en la mente de muchas personas al darse a conocer que el artista de roots I Nesta falleció.

Joseph Elías Apolayo, nombre de pila del conocido también como El Rasta del Futuro, permanecía hospitalizado por problemas en sus pulmones y estómago, y fue su esposa la que dio a conocer que el artista estaba delicado de salud.

La noticia del fallecimiento de I Nesta ha dejado un vacío en la esencia musical y tristeza entre sus fanáticos y colegas, que no podían creer haber despertado y enterarse de la partida de “El León”.

Artistas nacionales destacaron su talento y personalidad, la cual extrañaran, por lo que prometen no dejar morir su legado musical.

Nacido el 13 de noviembre de 1982 en Coclé, provincia de Panamá, I Nesta era un cantante, compositor y músico, que vio en Nando Boom, The Doors, Gun’s N Roses, Renato y Chico Man y Bob Marley, una influencia para iniciar una carrera musical. Su inspiración en todos sus temas se basa en el movimiento rastafari espiritual “Jah”, el cual considera que Haile Selassie es la reencarnación de Jah.

Su nombre artístico "Nesta" proviene del segundo nombre del reconocido artista del género de reggae Robert Nesta Marley Booker, mejor conocido como Bob Marley, y fue el anciano rastafari Ras Nin, quien lo bautiza como I Nesta.

