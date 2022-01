Se compromete en España

La excompetidora de Calle 7, Maru Torres se comprometió con su novio de nueve años en España.

“Por las afueras de Madrid, me llevaron a un lugar encantado en un pueblo llamado “Navacerrada” Nunca me imaginé que me iban a dar la sorpresa de mi vida. SI, SI, SI, mil veces, nada nos pudo separar en estos 9 años juntos y nada lo hará”, dijo Torres.