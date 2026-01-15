Se faja trabajando como cualquier panameño

Doralis Mela volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de responder de manera directa y contundente a un comentario que la señalaba por “presumir cosas ajenas” mientras parte de su familia atraviesa momentos difíciles.

Todo inició cuando un usuario le escribió en Instagram cuestionando su estilo de vida y sugiriendo que vivía de apariencias, comentario que no pasó desapercibido para la influencer panameña. Lejos de ignorarlo, Doralis decidió responder públicamente y sin rodeos, dejando clara su postura sobre el trabajo, la responsabilidad personal y los límites familiares.

“¿Acaso porque son familia mía tengo que mantenerlas?”, expresó. En su respuesta, Mela enfatizó que cada persona es responsable de su propia vida y que ayudar no significa cargar con obligaciones que no corresponden. Además, dejó claro que sus logros no han sido regalos: tanto su casa como su carro los paga mes a mes con esfuerzo y trabajo constante.

“Yo no presumo nada. Mi casa y mi carro no son regalos: se los debo al banco y los pago mes a mes, trabajando todos los días como cualquier panameño que se faja”, expresó la expresentadora.

En su mensaje añadió: “Si me ven bien montada, es porque me lo he sudado. Nadie me mantiene ni me ha regalado nada”.

Subrayando que su situación actual es fruto de disciplina y sacrificio, como el de cualquier panameño trabajador.

Puntualizó su mensaje dejando claro que si su familia se ve más humilde que ella no significa que ella no lo sea. “No significa que yo no lo sea. Cada quien es responsable de su vida. El que quiere avanzar, trabaja. Así de simple”.