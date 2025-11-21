Show - 21/11/25 - 10:24 AM

¡Se juntaron las ex de Nodal! Belinda y Cazzu parquean y se hablan bien

Ambas han enfrentado un escrutinio mediático intenso por haber sido pareja de Christian Nodal y terminar peleando, además de ser acusadas de problemáticas.

 

Por: Redacción / Web -

Las cantantes Belinda y Cazzu dejaron claro durante un evento en Ciudad de México que, más que una enemistad, entre ellas existe empatía. 

Con una sonrisa de oreja a oreja y un abrazo, ambas conversaron durante un evento de la revista GQ en México. No solo dialogaron, sino que también posaron juntas ante los fotógrafos como si fueran grandes amigas, sin preocuparse por nada. “Ellas se llevan bien”, dijo una fuente que estuvo presente en la gala en la que Maluma fue homenajeado. “Cero problema”.

Belinda mantuvo una relación mediática con Nodal que terminó en escándalo cuando el cantante hizo públicos mensajes personales de la intérprete y actriz. 

Por su parte, Cazzu, madre de la única hija de Nodal, atravesó una ruptura igualmente mediática después de que se confirmara que el artista la quemó y se casó con Ángela Aguilar. 

Desde ese momento, la rapera argentina ha hablado abiertamente sobre la casi nula relación entre Nodal y su hija Inti, y sobre la falta de un acuerdo legal que permita a la pequeña viajar con ella sin complicaciones.

