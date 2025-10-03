Sean "aceite de bebé" Combs es condenado a 4 años de prisión

El rapero y productor musical estadounidense Sean Diddy Combs fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser hallado culpable en julio de dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución.

Diddy, quien lloró durante la audiencia, había sido declarado inocente de las acusaciones de tráfico sexual y conspiración para extorsionar, los dos delitos más graves que enfrentaba.

Además, los fiscales pidieron una condena de al menos 11 años en prisión.

El famoso fue condenado en virtud de la Ley Mann, que tipifica como delito el transporte de personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución u otros actos sexuales ilegales. Los fiscales instaron al juez a rechazar la clemencia, al alegar que los testigos temen por su seguridad si quedada en libertad.

Horas antes de conocerse la sentencia, Combs pidió perdón a sus víctimas por su conducta y aseguró que “nunca volverá a cometer un delito”, en una carta enviada al juez, Arun Subramanian, quien presidió su caso en Nueva York.

“Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados”, indicó el rapero en la carta de cuatro páginas.