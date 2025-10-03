Show - 03/10/25 - 04:43 PM

Sean "aceite de bebé" Combs es condenado a 4 años de prisión

Horas antes de conocerse la sentencia, Combs pidió perdón a sus víctimas por su conducta y aseguró que “nunca volverá a cometer un delito”.

 

Por: Redacción / Web -

El rapero y productor musical estadounidense Sean Diddy Combs fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser hallado culpable en julio de dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución.

Diddy, quien lloró durante la audiencia, había sido declarado inocente de las acusaciones de tráfico sexual y conspiración para extorsionar, los dos delitos más graves que enfrentaba.

Además, los fiscales pidieron una condena de al menos 11 años en prisión.

El famoso fue condenado en virtud de la Ley Mann, que tipifica como delito el transporte de personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución u otros actos sexuales ilegales. Los fiscales instaron al juez a rechazar la clemencia, al alegar que los testigos temen por su seguridad si quedada en libertad.

Horas antes de conocerse la sentencia, Combs pidió perdón a sus víctimas por su conducta y aseguró que “nunca volverá a cometer un delito”, en una carta enviada al juez, Arun Subramanian, quien presidió su caso en Nueva York.

Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados”, indicó el rapero en la carta de cuatro páginas.

Te puede interesar

Sean "aceite de bebé" Combs es condenado a 4 años de prisión

Sean "aceite de bebé" Combs es condenado a 4 años de prisión

 Octubre 03, 2025
Farruko visitó a los Emberá, se puso taparrabo y probó el cepo

Farruko visitó a los Emberá, se puso taparrabo y probó el cepo

 Octubre 03, 2025
Abraham Pino pudo ver a su hija tras varios meses

Abraham Pino pudo ver a su hija tras varios meses

Octubre 03, 2025
Boda del "Bicho" y Georgina podría costar $50 millones

Boda del "Bicho" y Georgina podría costar $50 millones

 Octubre 03, 2025
¡Fregó al pelao! Yamal sigue jodido del pubis y estará de baja

¡Fregó al pelao! Yamal sigue jodido del pubis y estará de baja

 Octubre 03, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas