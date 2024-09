Sean Combs tiene miedo de morir en la cárcel. Otra mujer lo demanda

El productor musical Sean ‘Diddy’ Combs, de 54 años, está viviendo uno de los momentos más trágicos de su vida, pues no solo enfrenta las serias acusaciones de tráfico sexual y crimen organizado que lo llevaron tras las rejas, sino también un miedo constante que podría estar alterando su vida en prisión.

Según informes del medio NewsNation, Diddy está tan paranoico que ha dejado de comer, temiendo que alguien intente envenenarlo dentro del Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York, donde se encuentra desde su arresto.

Un exrecluso llamado Larry Levine, quien tiene conexiones dentro de la cárcel, reveló en una entrevista lo que podría ser una de las razones del extraño comportamiento del magnate: “Imagínense si alguien pagara a alguien adentro para que envenene su comida... ¡Nadie pensaría nada al respecto!”. Levine, quien ha estado en el mismo centro penitenciario, afirma que la paranoia de Diddy podría estar llevándolo al límite.

Por otro lado, una mujer demandó al famoso el pasado lunes en Nueva York al rapero Sean 'Diddy' Combs y a su guardaespaldas por violarla en 2001 y grabarla sin su consentimiento en un video que posteriormente pusieron a la venta, sumándose así a la decena de denuncias por agresión sexual que ha recibido el músico este año.



En la demanda, que llega solo una semana después de que Diddy fuese imputado por tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado, la demandante, Thalía Graves, alega que Combs y su guardaespaldas Joseph Sherman la violaron de manera violenta, la grabaron durante la agresión, mostraron el vídeo a otras personas e incluso lo pusieron a la venta como pornografía.



Graves, que conoció a Combs cuando tenía 25 años a través de su pareja -que trabajaba en el sello discográfico del rapero- alega que en el verano de 2001, el músico y Sherman le ofrecieron una copa de vino probablemente adulterada que le hizo perder el conocimiento.



La mujer cuenta que se despertó desnuda y con las manos atadas a la espalda en un estudio de Manhattan, donde tanto Combs como Sherman la violaron. Además, añade que el rapero le golpeó la cabeza contra una mesa de billar cuando ella intentó resistirse.



"(Thalía Graves) ha dado este valiente paso porque cree que es importante que el público comprenda el impacto que la violación y otros actos delictivos tienen en las víctimas, que a menudo no hablan públicamente porque se sienten avergonzadas", expresó hoy la abogada de la demandante, Gloria Allred, en una conferencia de prensa.



Por su parte, Graves contó visiblemente afectada que los hechos han afectado su "capacidad diaria para funcionar correctamente" y la han hecho sentirse "inútil, aislada y responsable" de lo que había ocurrido.



"Ya estaba pasando por un divorcio en el momento de la agresión y no recibí el apoyo que necesitaba. También me enfrenté a la incredulidad y al juicio. Muchas de mis relaciones (de pareja) se volvieron agresivas y abusivas, lo que me ha hecho sentir aún más sola", indicó.



La demandante aseguró que desde la supuesta violación sufre de estrés postraumático, depresión, ansiedad, dolor crónico e incomodidad sexual.



Allred afirmó a la prensa que actualmente lleva más casos de otras mujeres que también quieren demandar a Combs por agresión sexual y aclaró que los nuevos cargos presentados no están relacionados con los delitos de tráfico sexual, trata de personas y crimen organizado de los que se le acusa a Diddy.

