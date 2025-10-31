Sean "Diddy" Combs es trasladado a cárcel de Nueva Jersey por seguridad

El famoso rapero Sean Diddy Combs fue trasladado a una cárcel federal de Nueva Jersey, Estados Unidos, para que termine de cumplir su sentencia de 50 meses de prisión, tras una petición de su defensa para no permanecer más en Brooklyn.

Combs permanecía detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn desde su arresto el 16 de septiembre de 2024 y este traslado se produce después de que su defensa solicitara el cambio de centro para facilitar su acceso a un programa de rehabilitación por consumo de sustancias y que esté la cerca a su familia.

Los abogados de Combs argumentaron que el entorno era más apto para su rehabilitación y para mantener vínculos familiares durante la condena.

La fecha estimada de liberación de Combs se ubica el 8 de mayo de 2028, aunque dicho plazo podría acortarse si completa el programa de rehabilitación y cumple los requisitos de conducta.