Sech cumplió y celebró cantando el pase al Mundial en Calle 50

"Los quiero, muchachos. Gracias por ponernos felices, a todo Panamá, a mis amigos, a mi familia", puntualizó.

 

El cantante panameño Sech dio un concierto gratuito en Calle 50, tras hacer una promesa por la clasificación de Panamá a su segundo Mundial. 

Junto a El Tachi y BCA prendieron la vía y la gente se reunió para gozar de la actividad. 

“Panamá, nosotros estamos ready siempre”, expresó Sech. Durante su show, Sech expresó su emoción por la hazaña lograda anoche.

"Panamá, nosotros estamos ready siempre. Estoy bien emocionado, bien feliz, no he dormido, no creo que duerma, y esto va a seguir. Segunda vez que pasamos al Mundial, increíble", recalcó.

También dedicó un mensaje especial a los jugadores panameños, agradeciéndoles por darle una alegría al país.

“Los quiero, muchachos. Gracias por ponernos felices, a todo Panamá, a mis amigos, a mi familia”, puntualizó.

