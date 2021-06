Sech le regala carro a quien lo ayudó cuando trabajaba en la calle

Carlos Isaías Morales, mejor conocido como Sech, sigue ganándose el cariño de muchos fanáticos, y después del gran gesto que tuvo, con el cual hasta le sacó las lágrimas a algunos cibernautas, lo que le llovió en redes fue bendiciones.

Y es que El Peluche le regaló tremenda nave a un señor que de más joven, cuando trabajaba en la calle, lo ayudó sin pedir nada a cambio.

En su cuenta de Instagram Sech compartió el video de la sorpresa que le dio a su amigo, que con lágrimas le agradeció al artista por tan noble gesto.

“Mi gente, no sé si se acuerdan de la historia que yo siempre cuento del equipo de sonido, de la persona que me ayudó cuando yo estaba trabajando en la calle... lo que pasa que me lo encontré 5 años después, y prácticamente no tiene carro y el equipo de sonido que yo le puse se quemó también, qué loquera, y tengo una idea miren este...”, narra Sech en el vidio en el que le da la sorpresa al señor.

En el post de Instagram dejó claro que no es de compartir las buenas acciones que realiza, pero como ya ha contado la primera parte de esta historia, quiso compartir la segunda. “NO SOY DE ESTO PERO... Ya que les conté la primera parte de la historia les comparto la segunda, después de 5 años me lo encuentro y en mi corazón sentí que le debía esta a la persona que en algún momento me ayudo sin tener que hacerlo... Dios es bueno”, puntualizó el panameño.