Senniaf le llama la atención a Marlene por gesto de jalar cosas

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) regañó a Marlene Gilvert, la excompetidora de Calle 7, esto mediante un comunicado en el que le hizo un llamado público a madres, padres y cuidadores luego de la difusión de un video en TikTok.

La polémica se generó luego que la excompetidora saliera realizando un reto viral junto a su hijo menor de edad, exponiéndolo a situaciones que podrían vulnerar su integridad y derechos.

Muchas madres en distintas plataformas calificaron la acción como una “irresponsabilidad”, al considerar que el menor no tenía que salir de esa manera y en esa circunstancia.

“La protección de la niñez comienza en casa. No deben exponerlos ni involucrarlos en retos virales o contenidos que puedan poner en riesgo su integridad o vulnerar sus derechos”, indicó la institución.

Concluyó su comunicado haciendo un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad digital, recordando que la niñez no debe ser utilizada como recurso para obtener atención o notoriedad en redes, sino protegida como una prioridad fundamental de toda sociedad.

Por otro lado, su pareja, Andrés Gil, le restó importancia al caso al hacer el mismo gesto con una taza de café.