Show - 07/10/25 - 09:34 AM

Senniaf le llama la atención a Marlene por gesto de jalar cosas

La entidad aseguró que la protección de la niñez es lo principal en estos casos.

 

Por: Redacción / Web -

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) regañó a Marlene Gilvert, la excompetidora de Calle 7, esto mediante un comunicado en el que le hizo un llamado público a madres, padres y cuidadores luego de la difusión de un video en TikTok.

La polémica se generó luego que la excompetidora saliera realizando un reto viral junto a su hijo menor de edad, exponiéndolo a situaciones que podrían vulnerar su integridad y derechos.

Muchas madres en distintas plataformas calificaron la acción como una “irresponsabilidad”, al considerar que el menor no tenía que salir de esa manera y en esa circunstancia.

“La protección de la niñez comienza en casa. No deben exponerlos ni involucrarlos en retos virales o contenidos que puedan poner en riesgo su integridad o vulnerar sus derechos”, indicó la institución.

Concluyó su comunicado haciendo un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad digital, recordando que la niñez no debe ser utilizada como recurso para obtener atención o notoriedad en redes, sino protegida como una prioridad fundamental de toda sociedad.

Por otro lado, su pareja, Andrés Gil, le restó importancia al caso al hacer el mismo gesto con una taza de café.

Te puede interesar

¡JLo y Ben se reúnen otra vez! Hubo tensión y hasta reclamos

¡JLo y Ben se reúnen otra vez! Hubo tensión y hasta reclamos

 Octubre 07, 2025
Senniaf le llama la atención a Marlene por gesto de jalar cosas

Senniaf le llama la atención a Marlene por gesto de jalar cosas

 Octubre 07, 2025
Trump dice no conocer a Bad Bunny y lo llama un show ridículo

Trump dice no conocer a Bad Bunny y lo llama un show ridículo

 Octubre 07, 2025
Tik Tok de Marlene junto a su hijo desata polémica

Tik Tok de Marlene junto a su hijo desata polémica

Octubre 07, 2025
Le dan palo a Marlene por gesto raro con su hijo

Le dan palo a Marlene por gesto raro con su hijo

 Octubre 06, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados