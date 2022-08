Serinda Swan de la Forense revela muchos detalles de su personaje

En julio Universal TV inaugura oficialmente su temporada de estrenos más importante del año. Los shows que son parte de la identidad del canal presentan sus nuevas temporadas que vaticinan momentos épicos y memorables a lo largo de sus nuevos episodios.

Blue Bloods entra como uno de los proyectos más aclamados, “Magnum P.I.” y The Rookie lanzan su cuarta temporada. Por supuesto una de las más esperadas es la cuarta temporada de La Forense.

Con 16 episodios de 60 minutos, Universal TV trae a Latinoamérica está nueva serie policiaca procedimental dramática estadounidense que se centra en los Reagan, una familia de policías del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) con un elenco de aclamados actores entre los que destacan Tom Selleck (“Magnum P.I.”,“Friends”), Donnie Wahlberg (“Return of the Mac”), Bridget Moynahan (“And Just Like That”), Will Estes (“Line of Duty”), Len Cariou (“Spotlight”), Sami Gayle (“Vampire Academy”), Marisa Ramírez (“Bones”) y Vanessa Ray (“Pretty Little Liars”).

¿Qué tiene de especial “Blue Bloods” frente a otras series del mismo género? La unión familiar. Los Reagan son una familia multigeneracional de policías dedicados a aplicar la ley en la ciudad de Nueva York. Frank Reagan es el comisionado de policía y lidera con la misma diplomacia tanto a la fuerza policial como a su familia, incluso cuando se enfrenta a la política que asoló a su audaz padre, Henry, durante su período como comisionado.

Thomas Magnum acelera su icónico Ferrari rojo en la trepidante 4ta temporada de "Magnum". El encantador investigador privado hawaiano vuelve a la acción acompañado de sus leales amigos y aliados, como su socia Juliet Higgins, sus colegas veteranos Theodore "TC" Calvin y Orville "Rick" Wright,

John Nolan en The Rookie es interpretado por Nathan Fillon (“Castle”) - es un pequeño empresario de la construcción que atraviesa una crisis existencial. A sus 40 años, la mujer con la que compartió su vida desde la adolescencia, le ha pedido el divorcio. Sumado a eso, la economía familiar no está en su mejor momento y su insatisfacción con su carrera profesional lo tienen en jaque. Durante una visita al banco, termina siendo testigo de un robo fallido, lo que lo lleva a creer que la vida le está dando una segunda oportunidad para cumplir su mayor sueño: ser un agente de policía.

Finalmente La Forense, está basada en las novelas de MR Hall, La Forense (“Coroner) se centra en la historia de la Dra. Jenny Cooper (Serinda Swan), una forense viuda que investiga muertes dudosas, antinaturales o fortuitas en Toronto. Gracias a su intuición, inteligencia y corazón consigue resolver los casos más atroces junto al resto del equipo de expertos que la acompañan.

Respecto a este proyecto en sí, Serinda Swan, protagonista de esta serie relata lo que ha sido su participación.

¿Qué tan retador fue la grabación de la nueva temporada de “La Forense”?

Bueno, una nueva temporada siempre es retadora, pero son nuevos tipos de retos; La tercera temporada estábamos en pandemia, la primera temporada tenemos la entrada de un show completamente nuevo, en la temporada cuatro tuvimos un nuevo rodaje, ¿Sabes? Hay múltiples cosas y siempre cambian, pero los retos siempre son bienvenidos, y siempre son algo que disfruto. Esta temporada obviamente hubo personas detrás de cámara y seguíamos en pandemia, pero fue encantador, estuve en Toronto y tuve un tiempo increíble, volver a ver a mi equipo de casting.

Cuando la serie se estrenó en el 2019, ¿Te imaginaste que iban a haber más temporadas, después del estreno de la primera?

Sí, claro que sí, tu no entras a un proyecto que va a morir en el primer momento; Yo escojo proyectos en los que cree, yo creo que siempre y cuando tengamos visión, le daré todo mi tiempo, así que entre con esa mentalidad; soy una actriz de comedia pero principalmente trabajo en Estados Unidos y mi trabajo era volverlo internacional, y eso era lo que quería hacer, esa era mi meta y nos metimos en esto hasta que lográramos distribución nacional y lo logramos y fue maravilloso, así que estoy agradecida de que mi visión haya sido lo planeado, siempre debo planear para lo mejor, el objetivo principal es ofrecer una oportunidad, no ofrecer el resultado, entonces tu lo haces para lograr el resultado y esperas hacerlo bien, pero principalmente también estás para disfrutar la experiencia de hacer un proyecto y representar a un personaje que de verdad amas y te impulsa como actor, así que por encima de todo, ha sido una experiencia encantadora.

Ahora que estamos hablando de tu personaje, ¿Te sientes identificada con tu personaje? ¿Crees que ella es similar a ti? ¿Con qué cosas te identificas?

Sí, creo que hay muchas cosas, y de hecho creo que una de las razones por las cuales el show salió tan bien es porque ella es muy humana, muy destruida; tú ves personajes que son muy perfectos o que son muy devastados, pero creo que la belleza de Jenny es, que ¿sabes? Ella está combatiendo con problemas mentales, ella está combatiendo con la muerte de su esposo, con la muerte de su hijo y después con la muerte de su novio.

Realmente pusimos muchas muertes en ella “jajaja”, se llama La Forense, así que lo entiendo, pero ella está luchando mucho, pero así mismo también hay momentos de gozo y ella encuentra momentos de risa, momentos de amor, y creo que donde está tu mayor momento de risas, está tu mayor momento de dolor, ya sea porque te pegas en la pierna con algo y te empiezas a reír porque te duele tanto, pero también lo conviertes en algo emocional.

Hay momentos en los que he estado emocionalmente destruida y me río de cómo duele tanto y creo que eso es algo que siempre ha sido muy importante para mí, el encontrar esos momentos donde me levanto a mí misma y saco el impulso de películas, de libros, de video de YouTube. Creo que la razón por la que ella es tan humana y tan potencialmente fiable es porque esa es la fuente, la fuente de donde nace la experiencia humana; también hay muchas cosas que, si no uso de ella como sus tics faciales, literalmente me toma un mes después de grabar para quitarme sus tics “jajaja” (imita el tic), muchas veces aparece en mí y me debo decir a mí misma “No, Jenny, vete de aquí, déjame sola con los tics faciales” “jajaja”. Así que si hay partes de mí en ella y hay partes de ella en mí.

Hablando de Jenny en La Forense, ella pasa por muchos dramas como nos acabas de contar, Para la construcción de Jenny ¿Tú te adentras en el personaje en cada temporada y lo dejas ir al final de esta? O ¿Siempre hay una recarga continúa?

Depende de que tan rápido las temporadas sean, no solo en el tiempo para mí, sino en el tiempo de ella, hay veces pasan tres o seis meses para ella, entonces obviamente en seis meses cambiamos mucho, mi vida cambia mucho ahora de cómo estaba antes, ella es un personaje fácil para mí de dejarlo ir, físicamente puede que sea lo más difícil porque ella tiene rasgos y gestos muy específicos pero entre más desarrollas el rol más empiezas a llevarte a ti mismo, así que eso me toma un poquito de tiempo para sacudirlo un poquito, pero mentalmente debo sacarla rápido porque inmediatamente debo poner otro personaje en mi mente para convertirme en alguien más.

La temporada pasada pase de Jenny a representar a Elizabeth Taylor y son distintos acentos, un físico completamente diferente, de hecho, en un momento hice la cosa de la mandíbula de Jenny y dije “No puedes entrar en Elizabeth, Jenny Cooper te tienes que ir”; así que es algo del momento, pero eso es lo que hacemos como actores, es como los atuendos, tú te cambias en un momento y los vas dejando ir al rato, vienen y van.

Mi última pregunta es ¿Cómo la actuación complementa tu vida personal?

Es una excelente pregunta, creo que hace parte de lo que soy, siempre me ha encantado contar historias, siempre he amado vivir mi vida a través de los lentes de la curiosidad, me he dado cuenta que cuando veo televisión, lo hago de una manera completamente diferente a como lo hacen mis amigos, yo les digo “Que interesante, viste como cuando ella estaba llorando, estaba sonriendo y está intentando las dos cosas” y me contestan “No, solo estamos viendo The Bachelor, ¿qué pasa?” “jajaja”.

Así que creo que llena algo en mí; yo también dirijo dos compañías sociales de tecnología para estudiantes de secundaria que se enfoca en el aprendizaje socio-emocional y salud mental, así que por un lado soy una CEEO, Co-fundadora y mujer de negocios y por el otro lado voy a actuar y soy una artista, así que creo que como artista me ha permitido recostarme en el lado de los negocios y hay veces digo “alguien que me ponga maquillaje y me deje actuar en cambio” pero esa dualidad en mi vida me permite tener la creatividad y la artista que hay en mí, disfrutar y celebrar. Así que es una gran salida para mí de interactuar un mundo completamente nuevo para mí, yo creo que me afecta de una manera muy positiva, es ese lado de mí que me permite ser celebrada.

