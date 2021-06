Sigue mostrando su cambio

Piky Zubieta sigue demostrando que querer es poder, y es que el cambio que ha tenido en los últimos meses ha sido increíble, así se lo han hecho saber sus seguidores, quienes le piden consejos para poder bajar de peso.

Desde hace algunas semanas, la famosa ha compartido cómo va su nuevo plan alimenticio. Además, ha señalado que se mantiene tomando algunos suplementos para control de peso.

“No estoy a dieta, estoy en un nuevo plan alimenticio”, destacó la famosa al ser preguntada qué está haciendo para bajar tanto de peso, ayer, en el famoso juego de preguntas en Instagram.

Según Piky, quien ha compartido parte de su proceso en las redes sociales, ha notado que ha bajado bastante su talla.

“172 libras, pero me he dado cuenta de que estoy perdiendo talla y no tanto peso”, dijo.

Conocida en sus redes sociales, como Entre Libras, ha recibido felicitaciones por cómo se ve.

“Te ves espectacular”, “Qué flaca. Wao Piky, qué linda te ves. No que antes no lo fueras, pero he visto tu esfuerzo y se nota”, fueron algunos de los comentarios en sus redes sociales.

De acuerdo con Zubieta empezó un reto diferente por un mes “que es bajar 10 libras”. También ha mencionado “La dieta no es solo para perder peso, sino para acostumbrarse a alimentarse”.