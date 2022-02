Silvia Pinal regresa al teatro a sus 90 años

La actriz mexicana Silvia Pinal, considerada como la última diva del cine mexicano, anunció su regreso a los escenarios para actuar en la obra de teatro "Caperucita", donde dará vida a una abuelita "moderna" que, además, marcará su debut en el teatro infantil.

"Se siente muy padre, es una historia que ya tiene mucho tiempo en mis brazos y ahora tenemos que repasarlo para que no se nos olvide. Cuando uno dice Caperucita entra instantáneamente una imagen preciosa infantil, voy a ser una abuelita ¡a toda madre!", aseguró la actriz.

En las redes sociales de la actriz de "Viridiana" (1961) se ve una imagen en la que la artista aparece feliz acompañada del equipo de trabajo de la obra.

El regreso de Pinal al teatro no solamente sorprende por su edad, quien recientemente cumplió 90 años, sino porque a finales de 2021 sufrió problemas de salud tras contagiarse de coronavirus por lo que fue internada en un hospital.

"No sé por qué se angustiaron a finales del año, yo me siento bien, me siento fuerte", añadió la siempre alegre y simpática actriz.

La artista es considerada una de las grandes del ciclo dorado del cine nacional, al igual que otros símbolos de la época como Dolores del Río (1904-1983) y María Félix (1914-2002).

Uno de los aspectos más impactantes de la carrera de Pinal es su amplia interpretación de papeles protagonistas y grandes personajes, en una industria en la que estos terminaban cuando las mujeres cumplían 40 años.

Además de ese carisma tan característico de la actriz, a Silvia la han acompañado en su vida más talentos que la convirtieron en un icono del espectáculo, pues si no era suficiente la belleza, la gracia y sus dotes como actriz, Pinal también destacó como cantante y bailarina y fue una de las pioneras en el teatro musical en México.

Ya en una edad más madura, Pinal también se convirtió en una figura cercana para toda una nueva generación de mexicanos cuando produjo y presentó la serie de antología "Mujer, casos de la vida real" (1986-2007) en la televisión abierta.