Srta. Panamá apoya a Miss Universe y a Raúl Rochas tras escándalo de México

Esto se da en medio del escándalo del concurso que hace unos días escogió a Fátima Bosch de México como la nueva Miss Universo.

 

César Anel Rodríguez, presidente de la Organización Señorita Panamá, expresó su apoyo público, categórico y firme a Raúl Rocha Cantú, reconociendo su visión, sus valores y su liderazgo como elementos esenciales para la evolución y fortalecimiento de The Miss Universe Organization.

"Manifestamos igualmente nuestro respaldo total a The Miss Universe Organization y a su equipo, cuya labor global se distingue por dedicación a la excelencia, la innovación y el desarrollo integral de cada una de las delegadas", inició diciendo un comunicado.

Agregan: "Destacamos el compromiso permanente de The Miss Universe Organization con los directores nacionales y las organizaciones locales, quienes desempeñan un rol fundamental en la continuidad, expansión y éxito del movimiento Miss Universe en todo el mundo".

Afirman que tienen plena confianza en que el trabajo constante, la claridad en los procesos y la transparencia que caracterizan a The Miss Universe Organization y a su liderazgo prevalecerán sobre cualquier desinformación.

"La Organización Señorita Panamá S.A. reafirma su lealtad, su apoyo y su compromiso absoluto con la administración actual, convencida de que la misión de empoderamiento femenino que impulsa The Miss Universe Organization trasciende toda controversia pasajera", destacan. 

Ellos están convencidos de que la unidad, la lealtad y la integridad permitirán que The Miss Universe Organization continúe avanzando y salga aún más fortalecida ante cualquier desafío.

