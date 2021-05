Su agenda 2022 será la que más se ajuste a su metodología de organización

El 2021 todavía no llega a la mitad del año, pero Sheldry Sáez no pierde tiempo y desde ya trabaja en su Agenda 2022.

Según detalló, toma un curso de gestión de tiempo para trabajar mejor en su agenda Inspírate 2022, la cual define como la que más se ajusta a su metodología de organización. Estoy muy emocionada porque esta es la agenda más cerca, de toda las que he hecho, a mi metodología de organización que funciona, porque ya tengo casi 20 años usando agenda y me ha dado resultados, y he probado de todo, año tras año he ido metiendo, quitando, poniendo elementos y así es como va a llegar agenda 2022 con muchas cosas nuevas, con nuevo diseño, con nuevos colores, con muchos elementos nuevos en base a la gestión de tiempo... y qué belleza que sea para los cinco años de agenda Inspírate”, detalló la exmiss.

En un video que dejó en sus historias de Instagram, dio consejos a la mujeres emprendedoras que han pasado por la parálisis por análisis, que es el momento en que la persona se estanca en la fase de planeación por tener tantos pendientes. “Lo recomendable es tener una planificación equilibrada donde nos pongamos en agenda de tres a cinco tareas diarias, si hay espacio para más se hace más, pero no te presiones más de eso porque luego te vuelves en una persona improductiva”, afirmó Sáez.