Su confianza está fracturada... no más fotos con desconocidos

Tras el incidente que tuvo hace unos días, el cual terminó con un proceso legal, Liza Hernández afirma que su confianza está fractura, y de ahora en adelante no se tomará fotos con ninguna persona que se lo pida en la calle. Mediante su cuenta de Intagram, Liza agradeció a todos que le han dejado mensajes y ayudado en este proceso que no es nada fácil, dejando claro además, que ya no se tomará fotos con personas que se le acerquen para pedirle una fotografía.

“Definitivamente la situación por la que estoy pasando es una de las más difíciles que he tenido que enfrentar, los que me conocen y saben mi corazón, saben que ver a personas encarceladas no me da alegría, muy por el contrario me da mucha tristeza. Agradezco a la justicia y a la justicia divina por protegerme y quiero pedirles a todos mis amigos que me entiendan, en este momento mi confianza está fracturada, por ende no debo tomarme fotos con nadie que no conozco, porque no sé si me quieran hacer daño, no podré ser amigable y abierta con todas las personas como normalmente lo soy, porque existen personas con malos sentimientos, rabia y envidia”, expresó Liza.

La doradita todavía confía en que hay más gente buena que mala, por lo que pide que no se presten para hacerle daño o robarle a nadie, porque todo acto tiene su consecuencia.

