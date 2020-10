Su nuevo tema es una declaración de amor

Una original confesión de amor, así describe Flex su nueva producción musical a la que ha llamado “Me tienes de cabeza”, y que estrenó el pasado 25 de septiembre.

El sencillo fue producido por Kaddir, mejor conocido como, The King Of The Beat, oriundo de Chitré y además es primo de Flex.

“Les contamos que el lanzamiento de, Me Tienes De Cabeza, se hizo realidad con video, el mismo es una creación del Colombiano, Andrés Felipe Bedoya, mejor conocido como, Andy, no dejes de verlo en el canal de YouTube de FlexOficial, y de descargar el MP3 en las distintas Plataformas Digitales”, detalló en un comunicado de prensa Regue Records, sello disquero al que pertenece Flex.

En este tema, el llamado “Rey del romantic style”, demuestra por qué tiene este apodo, con una lícira llena de sentimientos, en el que le declara su amor, el que siente desde hace mucho tiempo, a una chica, la cual no sale de su mente desde el momento que la vio, pero por medio a ser rechazado no le había confesado ese amor, así que se llena dev valor en este ritmo y le pide que se quede junto a él que solo quiere hacerla feliz.

Desde su estreno, han sido muchos los comentarios positivos que ha recibido Flex en redes sociales, donde sus más de 3 mil seguidores le han dejado saber que el tema tiene buen “flow”.

En tan solo cinco días el video que publicó el artista en su cuenta de YouTube tiene más de 28 mil visualizaciones.