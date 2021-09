Susan sobre su hijo: ‘Lucas está viviendo la mejor experiencia de su vida’

La presentadora y periodista Susan Elizabeth Castillo sigue mostrando como una madre orgullosa, por los pasos de su hijo Lucas, quien se encuentra estudiando en Estados Unidos.

La chiricana muy emocionada dijo que su hijo, quien ganó una beca por sus buenas calificaciones y su desempeño en el béisbol, para terminar sus estudios en Pensilvania, está viviendo el mejor momento de su vida.

“Para todos los que me preguntan por Lucas, él está muy bien gracias a Dios, está viviendo la mejor experiencia de su vida y a través de estos videítos cortos nos cuenta parte de lo que hace”, expresó la comunicadora.

Mencionó que Lucas tiene una agenda muy apretada.

“Recuerden que él no está como yo, y yo no estoy allá para captar esos momentos. Tiene una agenda muy dura, desde temprano hasta tarde. Los fines de semana de la semana cuando no quiere ir a la cafetería de la escuela se prepara su comida”, dijo.