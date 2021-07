El cantante panameño Aurelio Tamayo lamenta que no pudo despedirse de su abuelo, quien falleció a causa del Covid-19.

El artista manifestó que todavía no se lo puede creer, pues hace unos días estaban celebrando el cumpleaños de su hija, y ahora su abuelo no está.

“Hace dos días celebraba el cumple de mi hija mayor y hoy te me vas, me quedo con todo lo que me enseñaste, con que conociste a tus dos nietas. Te amo abuelo, tengo un nudo en la garganta y la verdad no sé ni qué decir, solo que te amo, descansa en paz viejo”, ma nifestó el famoso en su cuenta de Instagram.

Añadió: “El COVID se llevó a mi abuelo por parte de papá y no me pude ni despedir. La verdad que no sé ni qué escribir porque esta vez no lo podrás leer”.

Dijo que de esta manera pudo desahogarse de su tristeza.

“Abuelito, no sé cómo hacer esto, no sé cómo expresarlo, no sé qué decir, estoy intentando ser fuerte, pero he tenido que salir dos veces de dos sesiones porque es imposible no querer llorar. Aunque no vayas a leer esto, quiero dejar escrito aquí porque siempre he dicho que esto para mi es como un diario, un desahogo”, expresó.