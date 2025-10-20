Show - 20/10/25 - 09:50 AM

Tatiana Vélez y Luis Durango celebran el nacimiento de su hijo

Fuentes cercanas indican que el parto no tuvo ningún imprevisto y todo salió bien.

 

Por: Redacción / Web

Tatiana Vélez y su esposo, el jugador de los Yankees de Nueva York, Luis Durango, están de celebración tras el nacimiento de su hijo. 

Según conocidos, Tatiana habría dado a luz hace unos cinco o seis días y ya se encuentra en casa.

Aunque la pareja no ha hecho publicaciones sobre este hecho, en estos momentos están viviendo su canela y siguen muy enamorados. 

