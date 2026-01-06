Show - 06/1/26 - 10:02 AM

Tekashi feliz de estar encerrado con Nicolás Maduro: "Tengo suerte"

Tekashi 6ix9ine fue ingresado al Metropolitan Detention Center, donde también está Nicolás Maduro tras su captura.

 

Por: Redacción / Web -

El rapero Tekashi 6ix9ine ingresado hoy al Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, Nueva York, el mismo centro federal donde actualmente se encuentra bajo custodia el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, está feliz por poder conocerlo.

Como ya se sabe, la coincidencia de ambos dentro del sistema penitenciario federal ha llamado la atención de los seguidores de la cultura popular, ya que se trata de dos figuras muy distintas que, sin embargo, ahora comparten la misma institución de detención.

Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, fue sentenciado en diciembre de 2025 a pasar tres meses en prisión tras un fallo federal que encontró que violó los términos de su libertad supervisada. El juicio y la sentencia se llevaron a cabo en una corte federal de Nueva York.

Tekashi 6ix9ine aprovechó la situación para reírse de la situación en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde habló directamente a la cámara sobre el hecho de que podría estar en el mismo centro de detención que Nicolás Maduro. 

“Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me arrestaron… que estuve en prisión con ‘Diddy’ [Combs], el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo?”.

El rapero agregó con tono irónico: “Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes. A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”.

