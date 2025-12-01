Show - 01/12/25 - 09:54 AM

Teletón revela la lista completa de artistas que cantarán este año

Por otro lado, también participarán Iván Barrios, Lefty Pérez, Llevarte Amarte, Os Almirantes, Caro Abadia, Carlos Nuño, Wichi Camacho, Christian Daniel, La K-Shamba, Punisher, Bossy Lion, Gaza Fish, Dj Chiqui Dubs.

 

Por: Redacción / Web -

La Teletón 20-30 reveló la lista completa de artistas que este año se presentarán en el escenario, en conmemoración de sus 40 años de realización. Este evento será el próximo 12 y 13 de diciembre.

Entre los artistas urbanos anunciados están Dalex, Lennoz, Corina Smith, Piquete, Erick Francesky, J-King & Maximan, Valentino, Pablo Mures, El Tachi, Jorkan, Tobe Love, Barbel, Italian Somali, Akim, Anyuri, Mole Kabliz, El Ita, Yaires, El Diex, TOT, Robigud, Nerry Money, Dany Yash, El Yeyo Doble PP, Los Rabanes, Hellen Marie, Farah, Alexa y Goodfella. 

Por otro lado, también participarán Iván Barrios, Lefty Pérez, Llevarte Amarte, Os Almirantes, Caro Abadia, Carlos Nuño, Wichi Camacho,  Christian Daniel, La K-Shamba, Punisher, Bossy Lion, Gaza Fish, Dj Chiqui Dubs.

No se puede olvidar que tendrán una Tanda cristiana, tanda infantil, Tanda ComparsaFest, Tanda Típico y el Reto 20-30 (Encuentro de bandas independientes).

Elizabeth Acosta, de 8 años originaria de La Palma, Darién, es la embajadora de esta edición. Este evento en este 2025 busca recaudar fondos para construir un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás, donde se brindará atención avanzada para detectar problemas en el embarazo desde etapas tempranas.

 

Te puede interesar

Teletón revela la lista completa de artistas que cantarán este año

Teletón revela la lista completa de artistas que cantarán este año

 Diciembre 01, 2025
Dayana y Gio Scollo están a la espera de un niño

Dayana y Gio Scollo están a la espera de un niño

 Diciembre 01, 2025
Evento vacío, pero le sobra valentía para atreverse y ser la productora de sus sueños

Evento vacío, pero le sobra valentía para atreverse y ser la productora de sus sueños

 Diciembre 01, 2025
Yankee demanda a Raphy y a su ex por presunto desvío millonario de regalías

Yankee demanda a Raphy y a su ex por presunto desvío millonario de regalías

 Noviembre 30, 2025
'Emily in Paris' y el final de 'Stranger Things' reinan en series de diciembre

'Emily in Paris' y el final de 'Stranger Things' reinan en series de diciembre

 Noviembre 29, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas
Aeronaval cae de sorpresa en Farallón y decomisa 909 paquetes de coca

Aeronaval cae de sorpresa en Farallón y decomisa 909 paquetes de coca
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana