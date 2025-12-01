Teletón revela la lista completa de artistas que cantarán este año

La Teletón 20-30 reveló la lista completa de artistas que este año se presentarán en el escenario, en conmemoración de sus 40 años de realización. Este evento será el próximo 12 y 13 de diciembre.

Entre los artistas urbanos anunciados están Dalex, Lennoz, Corina Smith, Piquete, Erick Francesky, J-King & Maximan, Valentino, Pablo Mures, El Tachi, Jorkan, Tobe Love, Barbel, Italian Somali, Akim, Anyuri, Mole Kabliz, El Ita, Yaires, El Diex, TOT, Robigud, Nerry Money, Dany Yash, El Yeyo Doble PP, Los Rabanes, Hellen Marie, Farah, Alexa y Goodfella.

Por otro lado, también participarán Iván Barrios, Lefty Pérez, Llevarte Amarte, Os Almirantes, Caro Abadia, Carlos Nuño, Wichi Camacho, Christian Daniel, La K-Shamba, Punisher, Bossy Lion, Gaza Fish, Dj Chiqui Dubs.

No se puede olvidar que tendrán una Tanda cristiana, tanda infantil, Tanda ComparsaFest, Tanda Típico y el Reto 20-30 (Encuentro de bandas independientes).

Elizabeth Acosta, de 8 años originaria de La Palma, Darién, es la embajadora de esta edición. Este evento en este 2025 busca recaudar fondos para construir un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás, donde se brindará atención avanzada para detectar problemas en el embarazo desde etapas tempranas.