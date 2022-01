Terminó su cuarentena, destacó la importancia de vacunarse

La esposa del instagramer Jesús Rivas, Raquel, contó cómo fueron sus días, tras contagiarse del COVID-19 y valoró lo importante que es vacunarse contra el virus, pues no le dio tan fuerte.

Mediante sus redes sociales, Raquel contó que su familia ya terminó la cuarentena, y destacó que lo más difícil para ellos fue manejar el tema del aislamiento.

“Gracias a Dios mañana (ayer) terminamos la cuarentena”, manifestó Raquel Scott en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Me di cuenta que arranqué mis síntomas un viernes, con escalofríos, un dolor en la garganta, luego perdí el olfato y sabor... Posteriormente fui a hacerme la prueba”.

Por otro lado, instó a la población a acudir a vacunarse, y que el virus no le dé tan fuerte.

"Siento que la vacuna me ayudó muchísimo porque a mí no me dieron síntomas y Jesús, ni síntomas tuvo. Les recomiendo la vacuna, nos fue muy bien", señaló.

Por último, pidió a sus seguidores no bajar la guardia y seguir tomando todas las medidas de bioseguridad dadas por las autoridades de salud.

“Siempre alcohol en la mano y mascarilla...”, expresó la famosa.