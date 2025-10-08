Tifanny, acusada de estafa, dice tener cáncer; está en líos

Tremendo lío se le ha formado a la conocida Tifanny García, la chica que se hizo famosa en redes por organizar los 15 Años de la Princesa en Veraguas, algo que en su momento fue muy agradecido, pero ahora las redes la quieren crucificar por temas de estafas.

Para ponerlos en contexto, la chica se hizo su buena fama, se metió en la película de influencer y empezó a subir contenido para ayudar a las personas, participando en actividades y eventos musicales.

En esto último es que se le ha venido el planeta encima, esto porque han salido varias personas a denunciarla por estafadora, incluso afirma que es descendiente de Milagros Lay, la misma que engañó a Franklyn Robinson, Ingrid de Ycaza y más por decir que tenía cáncer y todo era un show.

Ella hasta anunció una obra teatral llamada “La vida de una influencer frustrada”, basada en su propia historia, pero nunca se llegó a presentar, algo que en su momento generó sospechas de que algo no andaba bien.

Pero la gota que derramó el vaso fue que para la los Premios Juventud tuvo serios problemas para cumplir con los compromisos de boletos y todo reventó con el concierto de Beéle, donde más de 25 personas aseguran haber sido estafadas y no recibir ninguna entrada de ese show.

Aquí ya se habla de estafa que supera los $2,800 de dólares, esto lo dio a conocer el bailarín profesional Algis Andrés "Haré lo que tengo que hacer. Poner la denuncia y ya tenemos un grupo para poder llegar al monto y hacer la denuncia colectiva", le dijo a Franklyn.

Entre otras de las víctimas se incluyen personas que recibieron un supuesto código QR por el concierto de Carlos Vives, pero que no recibieron ninguna entrada al evento. Acá la situación supera los 5 mil dólares.

Se habla hasta de afectados de personas del Fashion Week y varias empresas con las que hizo alianzas.

Obviamente Tifanny no se quedó callada al ver la marea de odio que se le formó y publicó un comunicado diciendo que ella también fue estafada, además, que ya presentó su denuncia ante el Ministerio Público.

El punto fuerte de esta polémica y lo que prendió el rancho es que ella aseguró estar enferma de cáncer, motivo por el que muchos han dicho que hay algo raro y su historia es similar a Milagros Lay, que buscaba evadir lo que ha hecho hasta ahora.

A todo esto, en redes ya han salido varias personas que aseguran fueron víctimas de ellas y han interpuesto las denuncias ante las autoridades

Por último y sin olvidar, ha salido a relucir que la cuenta de Instagram de la Princesa de Cañazas con más de 100 mil seguidores desapareció y le exigen a Tifanny dar la cara.