Tifanny empezó a pagar tras las acusaciones de estafa de muchos

La conocida influencer Tiffany García, señalada por la supuesta estafa por la venta de boletos para el concierto de Beéle y Premios Juventud, sorprendió a muchas personas al comenzar a pagar lo que les debía.

Según se pudo conocer, varios han recibido el dinero completo, e incluso algunos anunciaron que retirarían sus denuncias.

Aunque parece ser algo positivo, hay críticas debido a que no todos han recibido el dinero y esperan la situación se resuelva pronto.

Tifanny asistió al Ministerio Público para resolver este problema, debido a que desde la perspectiva de muchos nunca presentó pruebas que respaldaran su versión de los hechos, ni logró demostrar la existencia de la persona que, según ella, fue la verdadera responsable, un supuesto "Jorge López".

Ella le dejó un mensaje de motivación a todos los que le desean el mal en este momento.