Tío Memo gozando con María y Barceló: "La tienes doblada y jálate el..."

Los influencers Barceló y María del Pilar mantenían un romance mediático que se ha vuelto un "desmadre" dentro del Parking de Yen Video.

Primero, Barceló se molestó y reclamó al enterarse, aparentemente a través de un chat o mensaje (referido popularmente como "la carta" o el detonante del chat), que María del Pilar tenía pareja o "marido" fuera del programa.

Ella se mostró visiblemente molesta y afectada por los reclamos y la actitud de Barceló, lo que llevó a una fuerte tensión entre ambos.

El incidente también involucró a otra participante, Yisyi, quien intervino durante una transmisión en vivo, lo que aumentó la furia de Barceló y derivó en insultos y posteriores disculpas públicas por parte de él.

Hasta el tío Memo le dijo a Barceló que lo estaban usando, María del Pilar se aprovechó para obtener fama y lo mejor que podría hacer es "jalarse el muñeco y olvidarse de ella"

Respecto a la amenaza del supuesto marido de María del Pilar, aunque el contenido exacto de una "amenaza" directa no se ha difundido como un comunicado oficial, el conflicto por el mensaje externo fue lo que llevó a María del Pilar a terminar su romance con el streamer.

En dicho escrito, el otro chico dijo que lo esperaba al salir del reality.

Posterior a la discusión por la carta y la amenaza, se les pudo ver hablando más tranquilos, lo que muchos catalogan como una reconciliación.