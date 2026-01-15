¡Todo un caballero! Musulini se gana el respeto del público en El Parking de Yenvideo

La participación de Musulini en El Parking de Yenvideo no ha pasado desapercibida y, lejos de generar polémica negativa, el competidor se ha ganado el aplauso de los cibernautas gracias a su comportamiento respetuoso y sus evidentes buenos sentimientos.

A lo largo del programa, Musulini ha demostrado mantener la compostura incluso en medio de situaciones tensas que ha pasado en su vida, en especial por su antigua relación con la artista urbana Anyuri, destacándose por no hablar mal de terceros y manejar los conflictos con madurez.

Esta actitud ha sido ampliamente aplaudida por los cibernautas, quienes no han dudado en expresarlo en los comentarios de redes sociales, después de confesarle a Yiyi y a Urri, todos los comentarios y situaciones que tuvo que aguantar callado, entre ellas cuando salió la canción de La Cuchita con Yemil.

“Nunca ha hablado mal de ella y eso es lo que la gente quería ver. Eres un caballero”, “Musulini es calidad de persona”, “Todo un caballero, su madre hizo un buen trabajo de crianza”, “tarde o temprano le llega todo lo bueno que merece”, son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

En sus confesiones, el “Musu” aseguró que guarda un respeto y aprecio por su ex y su familia, quienes durante la relación le dieron todo su apoyo. Además de enviarle bendiciones.

“Mi madre me enseñó a ser agradecido, y yo le agradezco a ella y la respeto como mujer”, destacó el bailarín.