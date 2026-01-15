Show - 15/1/26 - 12:00 AM

¡Todo un caballero! Musulini se gana el respeto del público en El Parking de Yenvideo

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

La participación de Musulini en El Parking de Yenvideo no ha pasado desapercibida y, lejos de generar polémica negativa, el competidor se ha ganado el aplauso de los cibernautas gracias a su comportamiento respetuoso y sus evidentes buenos sentimientos.

A lo largo del programa, Musulini ha demostrado mantener la compostura incluso en medio de situaciones tensas que ha pasado en su vida, en especial por su antigua relación con la artista urbana Anyuri, destacándose por no hablar mal de terceros y manejar los conflictos con madurez.

Esta actitud ha sido ampliamente aplaudida por los cibernautas, quienes no han dudado en expresarlo en los comentarios de redes sociales, después de confesarle a Yiyi y a Urri, todos los comentarios y situaciones que tuvo que aguantar callado, entre ellas cuando salió la canción de La Cuchita con Yemil.

“Nunca ha hablado mal de ella y eso es lo que la gente quería ver. Eres un caballero”, “Musulini es calidad de persona”, “Todo un caballero, su madre hizo un buen trabajo de crianza”, “tarde o temprano le llega todo lo bueno que merece”, son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

En sus confesiones, el “Musu” aseguró que guarda un respeto y aprecio por su ex y su familia, quienes durante la relación le dieron todo su apoyo. Además de enviarle bendiciones.

“Mi madre me enseñó a ser agradecido, y yo le agradezco a ella y la respeto como mujer”, destacó el bailarín.

Te puede interesar

Farruko dice que ha sido prejuiciado por vender hierba santa medicinal

Farruko dice que ha sido prejuiciado por vender hierba santa medicinal

 Enero 14, 2026
¿Estrategia o es el nuevo Rommelito? Barceló se puso a berrear con María

¿Estrategia o es el nuevo Rommelito? Barceló se puso a berrear con María

 Enero 14, 2026
Exempleadas que denuncian a Julio lo hacen para que nadie más sufra

Exempleadas que denuncian a Julio lo hacen para que nadie más sufra

 Enero 14, 2026
Disquera dejará de manipular redes de Yemil

Disquera dejará de manipular redes de Yemil

Enero 14, 2026
Carlienis guarda la esperanza de que Karol le sea devuelta

Carlienis guarda la esperanza de que Karol le sea devuelta

 Enero 14, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto
¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo

¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo
¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington

¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington
Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores

Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores