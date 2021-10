¿Tramposos? No aceptan que ganó Rocío Durcal y dicen que hubo preferencia

Un buen despelote se ha armado en redes sociales con la final del programa Yo me llamo, esto debido a que el público no está feliz con la ganadora y afirman que los otros participantes nunca tuvieron oportunidad de ganar por ser extranjeros.

Danelie Martínez, la bella joven e imitadora de Rocío Durcal se llevó el premio de 10.000 dólares, pero para los televidentes eso fue una fallo, pues consideraban que los imitadores de José José o Gilberto Santa Rosa habían sido mucho mejores que ella.

En las redes sociales del concurso y en otras páginas internacionales mencionan que Danielie iba a ganar por ser panameña, algo similar a lo que le sucedió a Diana Villamonte al competir con una cantante mexicana hace poco y perder en la competencia por ir contra la de casa.

"Qué falta de respeto al públic, ella no cantaba nada", "¿Ganadora o Medcom movió cartas?", "Había mejores y le regalaron el premio", "Tramposos, eso no se hace, esa chica no cantó nada", "Aprendamos a premiar talento, no nacionalidad", "Son unos vivos, esa One Two y la Ingrid no saben nada de música, una es pésima actuando y la otra de milagro canta cada 5 años", eran parte de los comentarios que se podían leer.

Danelie agradeció a todos por apoyarla y expresó su felicidad de haber ganado, además, ha evitado hablar del tema, al igual que los otros competidores.