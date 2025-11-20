Trasladan al ‘Yeyo’ a sector de ‘máxima seguridad’

El nombre de Yerik Emil Navarro, conocido artísticamente como Yemil, volvió a sonar en las redes este miércoles luego de que su equipo de trabajo —incluyendo a su abogada— enviara una carta al director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza Sanjur, para aclarar los rumores sobre su presunta liberación.

En el comunicado, el equipo dejó claro que el artista no tiene relación alguna con la información que circuló, la cual —según explican— fue generada por seguidores y cuentas no oficiales en redes sociales.

También reiteraron que Yemil no maneja sus plataformas digitales, ya que estas están bajo administración total de su equipo, por lo que cualquier contenido difundido en sus perfiles no proviene directamente de él ni cuenta con su autorización.

Por otro lado, su abogada Diana Moreno presentó una audiencia de afectación de derecho ante el Juzgado de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial, esto tras el traslado interno del cantante a un área de máxima seguridad dentro del penal.

La defensa asegura que cada vez que surge alguna publicación relacionada con el reguesero, “se le elabora un informe responsabilizándolo”, motivo por el cual procederán con las quejas, querellas y demás acciones correspondientes contra los funcionarios involucrados.