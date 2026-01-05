Show - 05/1/26 - 04:01 PM

¡Tremenda tripleta! Maduro también compartirá cárcel con Tekashi

Al intérprete de ‘Gooba’ se le permitirá presentarse en el Metropolitan Detention Center in Sunset Park, en Brooklyn, a partir de mañana 6 de enero para cumplir su condena.

 

Por: Redacción / Web -

Tekashi 6ix9ine fue sentenciado a pasar tres meses en prisión federal por haber violado los términos de su libertad supervisada y para ponerle sazón al asunto irá al mismo lugar en el que está Nicolás Maduro.

De acuerdo con Variety, la Fiscalía solicitaba una pena de entre tres y nueve meses para el rapero, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, quien se declaró culpable de dicho delito.

Esta información cobra relevancia debido a la detención de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han causado gran conmoción dentro de la comunidad internacional. Ambos están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, recinto que alberga a diversos criminales de alto perfil como Sean Diddy Combs.

A pesar de que hasta el momento no existe confirmación oficial que indique que Maduro compartirá recinto con presidiarios con figuras como Sean “Diddy” Combs o Tekashi 6ix9ine, las especulaciones suenan fuerte, ya que el mandatario, llegaría al recinto en el que las figuras públicas se encuentran pasando sentencia.

