¡Tremenda tripleta! Maduro también compartirá cárcel con Tekashi

Tekashi 6ix9ine fue sentenciado a pasar tres meses en prisión federal por haber violado los términos de su libertad supervisada y para ponerle sazón al asunto irá al mismo lugar en el que está Nicolás Maduro.

De acuerdo con Variety, la Fiscalía solicitaba una pena de entre tres y nueve meses para el rapero, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, quien se declaró culpable de dicho delito.

Al intérprete de ‘Gooba’ se le permitirá presentarse en el Metropolitan Detention Center in Sunset Park, en Brooklyn, a partir de mañana 6 de enero para cumplir su condena.

Esta información cobra relevancia debido a la detención de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han causado gran conmoción dentro de la comunidad internacional. Ambos están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, recinto que alberga a diversos criminales de alto perfil como Sean Diddy Combs.

A pesar de que hasta el momento no existe confirmación oficial que indique que Maduro compartirá recinto con presidiarios con figuras como Sean “Diddy” Combs o Tekashi 6ix9ine, las especulaciones suenan fuerte, ya que el mandatario, llegaría al recinto en el que las figuras públicas se encuentran pasando sentencia.