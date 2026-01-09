Show - 09/1/26 - 11:53 AM

Trump afirmó que no le concederá el perdón a Diddy Combs

Sobre Diddy, Trump aseguró que Combs le envió una carta solicitando el perdón.

 

Por: Redacción / Web -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no contempla concederle el perdón presidencial a Sean "Diddy" Combs, condenado a cuatro años de prisión por crímenes relacionados con prostitución.

En una entrevista brindada al New York Times y publicada hoy, Trump descartó que vaya a indultar a otras importantes figuras públicas, como el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

Combs, de 56 años, fue condenado en julio de 2025 por  transportar personas entre estados para ejercer la prostitución.

Un jurado lo absolvió de los cargos de tráfico sexual y extorsión.

Sobre Diddy, Trump aseguró que Combs le envió una carta solicitando el perdón.

El día que tomó posesión como presidente por segunda vez, Trump indultó a más de 1.500 condenados o que enfrentaban cargos por su participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Te puede interesar

Trump afirmó que no le concederá el perdón a Diddy Combs

Trump afirmó que no le concederá el perdón a Diddy Combs

 Enero 09, 2026
Apache Ness es detenido y enviado a La Joya por caso de peculado

Apache Ness es detenido y enviado a La Joya por caso de peculado

 Enero 09, 2026
Weinstein pierde intento de anular condena y evalúa declararse culpable

Weinstein pierde intento de anular condena y evalúa declararse culpable

Enero 08, 2026
La Gran Leidy es sacada del Parking de Yenvideo

La Gran Leidy es sacada del Parking de Yenvideo

 Enero 08, 2026
Gobernadora de Puerto Rico insiste con el Miss Universo a pesar de los líos

Gobernadora de Puerto Rico insiste con el Miss Universo a pesar de los líos

 Enero 08, 2026

En noviembre pasado, Trump perdonó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Escándalo! Exfuncionaria rocía con potasa a trabajadora del Meduca

¡Escándalo! Exfuncionaria rocía con potasa a trabajadora del Meduca
Muere "El Chiri", excompetidor de Calle y beisbolista chiricano

Muere "El Chiri", excompetidor de Calle y beisbolista chiricano
¡Alto policía!: gritó el tongo la noche que frustró intento de robo

¡Alto policía!: gritó el tongo la noche que frustró intento de robo

Violencia en San Miguelito: asesinan hombre y balean de gravedad a su sobrino

Violencia en San Miguelito: asesinan hombre y balean de gravedad a su sobrino