Trump afirmó que no le concederá el perdón a Diddy Combs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no contempla concederle el perdón presidencial a Sean "Diddy" Combs, condenado a cuatro años de prisión por crímenes relacionados con prostitución.

En una entrevista brindada al New York Times y publicada hoy, Trump descartó que vaya a indultar a otras importantes figuras públicas, como el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

Combs, de 56 años, fue condenado en julio de 2025 por transportar personas entre estados para ejercer la prostitución.

Un jurado lo absolvió de los cargos de tráfico sexual y extorsión.

Sobre Diddy, Trump aseguró que Combs le envió una carta solicitando el perdón.

El día que tomó posesión como presidente por segunda vez, Trump indultó a más de 1.500 condenados o que enfrentaban cargos por su participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

En noviembre pasado, Trump perdonó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico.