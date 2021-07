Un mar de lágrimas tras dejar a su hija

Kathy Phillips experimentó el día más extremo de su vida, “el primer día de Lyann en su escuelita”, entró a maternal, pero como le ha pasado a muchas mujeres que son madres, su hija estaba feliz, y ella fue un mar de lágrimas.

“Y A ESTO LE LLAMO… EL DIA MAS EXTRAÑO DE MI VIDA!!! Es el primer día de Lyann semi-presencial en escuelita/maternal y está mega felizzz y yo también, pero a la vez siento que tengo depresión post parto. No he parado de llorar, escribo y lloro! Será que soy la única mamá llorona? NO QUIERO QUE CREZCA Y ESTOY EN NEGACIÓN... es que soltarla al mundo me da tantaaa melancolíaaa... Mi bebé”, detalló en su escrito en Instagram Kathy Phillips.

La presentadora está consciente de que los niños necesitan socializar, aprender a compartir y a realizar actividades con otros niños fuera de casa, pues el encierro de la cuarentena le ha afectado a muchos niños.

Aunque para muchos sea exagerado el llanto de la presentadora, muchas cibernautas que han pasado por la experiencia, le dejaron saber que la comprendían a la perfección.