Valentino queda en libertad, no tiene vínculo con hecho de sangre en Pacora

El abogado del artista urbano Valentino, Joel Lawyer, aclaró que el intérprete de "Favela" no mantiene vinculación alguna con el hecho de sangre que se registró en Pacora el domingo.

En audiencia de Control de Garantías, se demostró que Valentino no tiene vínculo con el hecho delictivo, por lo que se le otorgó su libertad.

Lawyer expresó que el artista continuará con sus labores y su vida cotidiana, pues no mantiene ninguna medida.

En cuanto al arma de fuego que fue hallada dentro del auto en que se retuvo al reguesero, el letrado detalló que las investigaciones continúan, pero quedó demostrada la poca vinculación de su representado con el arma.