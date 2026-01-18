Show - 18/1/26 - 01:30 PM

Vedette dice que Julio Iglesias la nalgeó a sus 14 años, pero lo defiende

Ella no desacreditó las acusaciones de las mujeres que acusan a Iglesias, pero cuestiona por qué dejaron pasar tiempo tras los supuestos hechos.

 

Por: Redacción / Web -

La vedette mexicana Olga Breeskin ha decidido defender al cantante Julio Iglesias de las acusaciones de agresión sexual y las califica de “absolutamente falsas”.

Breeskin asegura que conoció a Iglesias cuando ella era muy joven, tenía 14 años, lo admiraba y cuando lo conoció vivió una experiencia que la sorprendió.

Ella reveló que se escabulló de su padre para conseguir un autógrafo de su entonces ídolo Julio Iglesias, pero lo que vio la sorprendió al llegar a la habitación del famoso. 

En el cuarto, él sacó un disco y se lo comprobó, cuando ella se disponía a guardarlo e irse, él la tomó de los hombros y Olga comenzó a temblar porque Julio, asegura, comenzó a tocarla, pero se detuvo al saber que era virgen.

“Cuando llegó a las caderas se dio cuenta que nunca me había tocado un varón, y me preguntó bien respetuoso ‘¿Eres virgen?’ , y le digo ‘no, soy Olga’, y me pidió que reconociera mi violín y que nos veíamos en un futuro”.

Olga asegura que decidió irse, no sin antes recibir una nalgada del cantante: “Entonces el hombre llega hasta donde la mujer lo permite”.

Te puede interesar

Disculpas, arrepentimientos y más con Barceló y María del Pilar

Disculpas, arrepentimientos y más con Barceló y María del Pilar

 Enero 18, 2026
Vedette dice que Julio Iglesias la nalgeó a sus 14 años, pero lo defiende

Vedette dice que Julio Iglesias la nalgeó a sus 14 años, pero lo defiende

Enero 18, 2026
Exhibición de Selena reúne objetos íntimos en momento clave para su familia

Exhibición de Selena reúne objetos íntimos en momento clave para su familia

 Enero 17, 2026
Reconocen a las 'Estrellas del Folclore Panameño 2026'

Reconocen a las 'Estrellas del Folclore Panameño 2026'

 Enero 17, 2026
Empresario demanda a Daddy Yankee por presunto fraude

Empresario demanda a Daddy Yankee por presunto fraude

 Enero 16, 2026

La vedette no desacreditó las acusaciones de las mujeres que acusan a Iglesias, pero cuestiona por qué dejaron pasar tiempo tras los supuestos hechos; y en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto con el cantante español aseveró:

“Soy defensora de la protección a los menores y apoyo a las mujeres violentadas. ¡Cero violencia! en el caso de mi amigo Julio Iglesias, testifico que en 55 años de amistad, julio siempre ha sido conmigo todo un caballero, solo menciono lo que viví y lo que me consta”, describió.

Olga contó que después del episodio del hotel, volvió a toparse con Julio Iglesias, quien solía saludar a las mujeres tocándoles un seno, pero dijo, lo hacía “en forma de juego”, que ella le retiraba la mano cada que lo hacía.

Aunque la situación la normalizó, también supone que ella en ese tiempo “no era digna, era una mujer inmoral, que no respetaba los hombres casados, que era codiciosa y adúltera”; Insistió en que hay que escuchar a las víctimas.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera
Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido

Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido