Disculpas, arrepentimientos y más con Barceló y María del Pilar

Barceló (también referido como "Romelito 2.0") y María del Pilar (quinta participante del reality de Yen Video) han protagonizado un romance mediático de corta duración que ha generado múltiples discusiones en redes sociales.

Tras varios días de convivencia, la pareja protagonizó un nuevo conflicto frente al grupo. La fricción se originó por comentarios pasados de Barceló sobre la profesión de María (creadora de contenido para adultos) y la presión emocional del encierro, que lleva ya más de una semana y media.

Además, durante la madrugada del 18 de enero, se vivió un momento de alta tensión que requirió una intervención para calmar el ambiente. 

Barceló salió en defensa de María frente a otros compañeros, asegurando que se estaban malinterpretando conversaciones privadas donde supuestamente hablaban mal de los demás.

¿Hubo disculpas? Más que una disculpa formal por una ofensa específica, ambos han optado por aclarar su situación emocional

También se les ha visto vulnerables, con Barceló admitiendo que sus sentimientos han cambiado a pesar de sus prejuicios iniciales. 

Aunque este romance ha sido calificado por medios locales como un "romance de 24 horas" debido a su inestabilidad, la pareja parece haber llegado a una tregua temporal para continuar la convivencia.

