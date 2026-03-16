Yoani lamenta pasar un año más sin celebrar el cumpleaños de su hija

Yoani Ben pasó otro 15 de marzo, sin poder compartir y estar con su segunda hija en su cumpleaños, lamentando cómo se afecta el bienestar de la menor.

Mediante sus historias de Instagram, la Pantera, como es conocida la colonense, reveló estar cansada de las injusticias, exponiendo algunas situaciones que se dan.

“Mañana cumple mi bebé Maya… y por cuestiones de injusticia de parte de esa gente allá, estamos otro año más sin poder estar con ella”, expresó Yoani.

En su publicación, la competidora de Calle 7, cuestionó las decisiones que se han tomado en el proceso, señalando que, a su juicio, algunas personas están más preocupadas por la imagen pública que por el bienestar emocional de la menor.

Yoani relató que en una de las evaluaciones realizadas meses atrás, un psicólogo le preguntó a la niña con quién quería estar, y asegura que la pequeña eligió a su madre.

La también figura de redes sociales afirmó además que el padre de la niña, según su versión, no asumía la mayoría de los gastos relacionados con la menor y que en ocasiones pasaba meses sin preguntar por ella.

A pesar de la situación, Yoani aseguró que mantiene la fe en que el proceso legal tendrá una resolución favorable este año.

“Este año siento que di un paso grande… siento que Dios me ayudó. Vamos con todo, este año se resuelve todo”, concluyó en su mensaje, mostrando esperanza de poder reencontrarse con su hija y compartir momentos importantes como su cumpleaños.