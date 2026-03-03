Show - 03/3/26 - 12:00 AM

Vilma Palma e Vampiros aterriza en Panamá

La fiesta noventosa más grande del rock en español ya tiene fecha en Centroamérica. La icónica banda argentina Vilma Palma e Vampiros confirmó su esperado regreso a Panamá como parte de su gira internacional 2026, con un concierto que promete convertirse en una auténtica celebración generacional.

El encuentro será el próximo 30 de abril en el emblemático Plaza Figali, donde los fanáticos podrán disfrutar de un recorrido cargado de nostalgia y energía con los grandes éxitos que marcaron a millones en los años 90.

Un viaje directo a la mejor pachanga

Clásicos como “La Pachanga”, “Auto Rojo”, “Bye Bye”, “Mojada” y “Un Camino hasta Vos” formarán parte de un repertorio que sigue vigente y que ha sabido conquistar a nuevas generaciones en plataformas digitales. Con la inconfundible voz de Mario “Pájaro” Gómez al frente, la agrupación promete una puesta en escena vibrante, sonido actualizado y la misma esencia que los convirtió en referentes del pop-rock latino.

En los últimos años, la banda ha agotado entradas en países como México, Perú, Colombia y Estados Unidos, consolidando su vigencia en el circuito internacional. Panamá no será la excepción en una noche donde la nostalgia y la fiesta irán de la mano.

Próximamente a la venta

Las entradas estarán disponibles a partir del 12 de marzo a través de la plataforma oficial de ventas y puntos autorizados. El evento es una producción de Panama Music Entertainment.

Sin duda, será una cita obligada para quienes crecieron con sus canciones… y para quienes quieren descubrir por qué Vilma Palma e Vampiros sigue haciendo vibrar corazones tres décadas después.

