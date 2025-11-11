¡Vini jr ahora es padrastro! La pareja se imagina viviendo juntos

El jugador del Real Madrid Vini Jr., de 25 años, borró una historia romántica con la influencer Virginia Fonseca, de 26 años, tras la repercusión de un vídeo en el que aparece recibiendo un masaje de un entrenador personal.

El caso, que se volvió viral la mañana de este martes, generó especulaciones sobre una posible crisis en la relación de pareja, esto luego que circularan rumores que ambos planeaban vivir juntos,

Ayer, Virginia publicó una foto junto a Vini Jr., con la leyenda “Ya empezando la semana con mucha nostalgia”.

El jugador compartió el contenido con emojis de corazones, pero horas después un video del influencer con el entrenador personal, grabado luego de un entrenamiento, se apoderó de las redes sociales.

En dicho clip, ella bromea sobre un “baño de hielo” mientras el profesional explica el uso de un dispositivo para relajar los músculos.