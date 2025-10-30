Yaneth Marín subasta vestido sudado y le ofrecen $500 dólares

La creadora de contenido para adultos y empresaria Yaneth Marín, que fue la abanderada durante el Festival del Sombrero Pintao en Coclé, La Pintada, decidió subastar su vestido que generó polémica.

Como ya sabrán a muchos no les gustó la pieza que usó y la cuestionaron por mostrar mucha piel.

Sin embargo, en vez de molestarse por eso, ella decidió aprovechar la ocasión para hacer algo bueno con todo lo que ha sucedido.

La puja por el traje sudado y con olores inició en $75 dólares y ya va por los $500.

Ella afirma que el dinero será utilizado para ayudar a su comunidad.