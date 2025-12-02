Yankee dijo que no debería estar vivo: 'Se supone que yo no estuviera aquí'

Daddy Yankee reveló detalles íntimos de su vida y carrera, durante una entrevista con el streamer español Ibai Llanos.

El reguetonero habló de episodios de violencia que marcaron su juventud en Puerto Rico y como eso jugó un papel bastante importante en su fe.

“Se supone que yo no estuviera aquí”, explicó el cantante, a lo que Llanos le contesta que es porque le dispararon y Yankee afirma: “varias veces”.

Detalló que “cuando nosotros crecemos en PR, cuando hay problemas de residencial a otro residencial, cuando se forman y entran, pues no miden. Lamentablemente, todo el que esté en el camino se va”.

Agregó que cuando estuvo a nada de ser profesional en el deporte sufrió un atentado en el que lo “lesionaron para siempre”.

“En el atentado mío, ahí es donde me lesionaron para siempre. Por eso es que, en ocasiones, la gente me ve cojeando. No, es que ellos no saben que yo sí cojeo”, aseguró.