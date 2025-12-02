Show - 02/12/25 - 09:52 AM

Yankee dijo que no debería estar vivo: 'Se supone que yo no estuviera aquí'

“En el atentado mío, ahí es donde me lesionaron para siempre. Por eso es que, en ocasiones, la gente me ve cojeando. No, es que ellos no saben que yo sí cojeo”, aseguró.

 

Por: Redacción / Web -

Daddy Yankee reveló detalles íntimos de su vida y carrera, durante una entrevista con el streamer español Ibai Llanos.

El reguetonero habló de  episodios de violencia que marcaron su juventud en Puerto Rico y como eso jugó un papel bastante importante en su fe.

“Se supone que yo no estuviera aquí”, explicó el cantante, a lo que Llanos le contesta que es porque le dispararon y Yankee afirma: “varias veces”.

Detalló que “cuando nosotros crecemos en PR, cuando hay problemas de residencial a otro residencial, cuando se forman y entran, pues no miden. Lamentablemente, todo el que esté en el camino se va”.

Agregó que cuando estuvo a nada de ser profesional en el deporte sufrió un atentado en el que lo “lesionaron para siempre”.

“En el atentado mío, ahí es donde me lesionaron para siempre. Por eso es que, en ocasiones, la gente me ve cojeando. No, es que ellos no saben que yo sí cojeo”, aseguró.

Te puede interesar

Yankee dijo que no debería estar vivo: 'Se supone que yo no estuviera aquí'

Yankee dijo que no debería estar vivo: 'Se supone que yo no estuviera aquí'

 Diciembre 02, 2025
Cirugía de emergencia por embarazo ectópico

Cirugía de emergencia por embarazo ectópico

Diciembre 02, 2025
Fátima Bosch no renunciará al Miss Universo: "¿Por qué? Si gané yo"

Fátima Bosch no renunciará al Miss Universo: "¿Por qué? Si gané yo"

 Diciembre 01, 2025
Diddy se bajó del bus y celebró acción de gracias para todos en prisión

Diddy se bajó del bus y celebró acción de gracias para todos en prisión

 Diciembre 01, 2025
La Chama, Stephany, confiesa que vivió un embarazo ectópico

La Chama, Stephany, confiesa que vivió un embarazo ectópico

 Diciembre 01, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Evento vacío, pero le sobra valentía para atreverse y ser la productora de sus sueños

Evento vacío, pero le sobra valentía para atreverse y ser la productora de sus sueños
¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana