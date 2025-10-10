Yankee y su exmujer alcanzan acuerdo por uso de su nombre

El cantante Daddy Yankee y su exesposa alcanzaron un acuerdo definitivo sobre disputa legal por marcas registradas

Pese a los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, se espera que la ratificación judicial del mismo represente el cierre definitivo de esta controversia

Los equipos legales de Ramón Luis Ayala Rodríguez y de su exesposa, Mireddys González Castellanos, indicaron hace una horas que habían llegado a un acuerdo total y definitivo que pone fin a la disputa legal sobre el uso de las marcas registradas "Daddy Yankee" y "DY".

Yankee demandó a González por supuestamente intentar impedirle el uso comercial de sus propias marcas, solicitando incluso al tribunal una orden que le permitiera operar sin obstáculos legales.

Se conoció que como parte del acuerdo, González se comprometió a abstenerse de cualquier acción que limite, restrinja o impida el uso de las marcas por parte de Ayala, incluyendo desistir de futuras oposiciones ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) y la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Marcas (TTAB).

De la misma manera, ambas partes acordaron que el tribunal federal mantendrá jurisdicción para asegurar el cumplimiento del pacto en caso de ser necesario.