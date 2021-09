Yemil: 'Me tienen deprimido, suéltenme, soy el 'Yeyo' y tengo muchas ex'

El artista Yemil se cabreó de que hablen de él en las redes y afirmó que se siente mal por lo que le han hecho a su vida, además, admite que la dañó con sus actuaciones.

Mediante un live en Instagram, el famoso decidió prender las redes con sus declaraciones y dar a enteder a todos que puede hacer con su vida lo que quiere porque el es el "maleante caro".

"Ustedes me han contado todas mis ex, así mismos vendrán otras, quieren que llore. La gente no me conoce y el que no me conoce, que te puedo decir. El que no conoce a Yemil, les presento a Yerik. Superen el tema, quiero superar esta página tan horrorosa", dijo.

Recalca: "Desde el 2019 no pude estrenar plenas. Desde el 2018 cargo algo encima, porque m...da, no me sueltan, me tienen deprimido. Que si la muchacha, que si la otra, pu..a madre, yo puedo subir a una distinta, soy el Yeyo".

Como era desperars, los cibernautas no perdieron el tiempo y le dijeron que no era ni cantante, además, le recalcaron que un verdadero hombre no le pega a una mujer.

"Fren, mejor dedícate a otra vaina, ya estás marcado por la violencia de género", "Ese man no lanza nada bueno, esa canción que sacó es un baita de otro que sí es cantante", "Pero de qué hablas y solo tiras puros hierros. Hastan Iron Man podría hacer otra armadura", "Nombe no, pura bulla contigo, suelta plena y deja a esas mujeres en paz", "Sigues con las mismas tóxicas y por eso te va mal", eran parte de los comentarios que se podían leer.

En medio de estas declaraciones el artista le preguntaba a la cantante Anyuri que podían grabar musicalmente.

Por otro lado, actualmente este artista se encuentra envuelto en otra polémica con otra joven, todo tras su pelea de hace unos días con al conocida Tatiana Vélez.