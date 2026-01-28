Yen Video le reponde a los haters que lo critican y los deja poquititos

Yen Video no se quedó callado ante la ola de críticas por su reality show "El Parking" y ha respondido defendiendo su proyecto y el talento nacional.

Desde el inicio de todo Yen ha pedido a la gente que no "fune" (cancele) los proyectos panameños que buscan dar visibilidad al talento del país.

"No te tranques la puerta. Acuérdate que Panamá es pequeño y el éxito puede estar justo del otro lado... y quién sabe, de repente yo soy el vigilante que te la abre. Nadie va a querer estar bien contigo para estar mal conmigo", inició dicienco.

"Van a preferir estar mal contigo para estar bien conmigo. Y no es porque yo quiera meterte el pie. Si quieres triunfar en el medio... ese es el consejo que te doy no te cierres las puertas con nadie", continúo.

A pesar de que el reality sigue generando polémica con constantes peleas y sanciones a los participantes, Yen Video se mantiene firme en su postura de apoyar el entretenimiento hecho en Panamá.