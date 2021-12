Yoani Ben aconseja a sus seguidores: 'Hablen con Dios'

La excompetidora de Calle 7, Yoani Ben, aconsejó a las personas que están decaídas por la situación debido a la pandemia del COVID-19, a que oren mucho a Dios y sean agradecidos por lo que tienen.

Y es que Ben respondió un par de preguntas en la red social Instagram, siendo muchas de ellas de personas que están afectadas su estado de ánimo, por lo que decidió realizar un video para mandar un mensaje alto, claro y muy especial.

“Hay muchas personas que están un poco decaídas por la situación de este año, les puedo decir que oren, hablen mucho con Dios... Uno de los consejos es que agradezcan de todo corazón que este 2021 ustedes estén pasando con sus familiares”, comentó la famosa.

Por otro lado, la madre de una de las hijas de Marlon Polo, expresó que lo importante no es lo material, que esas cosas van y vienen.

“Que tienen a sus hijos al lado, que tienen vida que tienen salud, que hay muchas personas que no van a poder ver la Navidad, que no podrán estar con sus familias, lo principal es tener vida y salud, lo material viene y va, yo se los puedo decir”, sentenció La Pantera, quien comentó que no hay mejor doctor que el creador, que lo cura todo.