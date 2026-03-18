Show - 18/3/26 - 12:00 AM

Yoani Ben reta a Marlon Polo a sacar su pruebas

La polémica entre el exguerrero Marlon Polo y la Calle 7, Yoani Ben, sigue sumando nuevos capítulos en las redes sociales, después de que Yoani expresara su descontento por pasar otro cumpleaños sin su hija.

Tras las historias de Yoani, Marlon publicó un mensaje en el que asegura que podría contar su versión “con pruebas”, pero que prefería no hacerlo para no perjudicar a otros, Yoani no tardó en reaccionar con fuertes declaraciones a través de sus historias de Instagram.

“Si contara mi versión (con pruebas) muchos verían a ciertas personas de otra manera. Pero estoy de acuerdo en no hacerlo, no busco mejorar mi imagen a costa de otros. La gente debe aprender a asumir la responsabilidad por sus acciones y dejar de victimizarse”, publicó Polo en su mensaje.

En respuesta, Yoani lanzó duras acusaciones, retando directamente a Marlon a hablar, pero con evidencias. “Habla, pero hazlo con pruebas… tú eres tremendo mitómano”, expresó, dejando claro que no piensa quedarse en silencio.

Además, Yoani fue más allá al asegurar que también posee pruebas y que, de ser necesario, podría hacer públicos chats del pasado. Según afirmó, durante el conflicto legal, Marlon habría intentado retomar comunicación con ella e incluso visitarla para hablar sobre su relación.

La Pantera también cuestionó el rol de Marlon como padre, señalando que las ayudas económicas eran mínimas.

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