'Youtuber' ofrece $15 millones a Will Smith y Chris Rock por pelear

Los Premios Oscars 2022 se vieron afectados por el mayor escándalo cuando el actor Will Smith se subió al escenario para darle una cachetada a Chris Rock por hacer una broma sobre el cabello de su esposa minutos antes del momento en el que ganó la estatuilla al mejor actor.

Desde la comodidad de su hogar el youtuber convertido en boxeador Jake Paul, quien está invicto en cinco peleas profesionales, reaccionó rápidamente a la controversia con un meme que un fanático realizó para él. “No puede ser. Esto es una locura, jaja”, redactó.

Vale recodar que Jake peleó por última vez en diciembre de 2021 cuando noqueó al ex campeón Tyron Woodley por nocaut en el sexto asalto.

El influencer tiene como objetivo una sexta pelea profesional en cinco meses, aunque no se sabe contra quién será.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2