191 personas aprehendidas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional aprehendió a 191 personas en las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza. De estas, 144 fueron por oficio, 32 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y cinco por microtráfico.

De acuerdo con la entidad, se realizaron 79 diligencias de allanamiento; además, se decomisaron 12 armas de fuego, 78 municiones y B/. 36,131.00 en efectivo, y se recuperó un vehículo.

En materia de tránsito, se colocaron 986 boletas, de las cuales sobresalen 127 por exceso de velocidad, 61 por luces no adecuadas, 20 por licencias vencidas, ocho por embriaguez comprobada y 14 por hablar por celular.

Y se remolcaron 54 vehículos por diversas causas.

