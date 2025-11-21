39 imputados y 21 acuerdos de pena en caso del "Cartel de Maleteros"

Una jueza de garantías ordenó detención provisional para 39 personas de los 51 imputados por conspiración y por su presunta participación en una operación dedicada al tráfico internacional de drogas.

La decisión se tomó tras varios días de audiencia, un proceso que se extendió desde la tarde del 13 de noviembre hasta la 1:00 p.m. de hoy, 21 de noviembre.

Durante la diligencia, se confirmaron 21 acuerdos de pena presentados entre el Ministerio Público y las defensas. Estos convenios establecieron sanciones que oscilan entre 60 y 180 meses de cárcel, dependiendo del papel desempeñado por cada acusado.

El tribunal también revisó la situación de las personas aprehendidas. Se dio por legalizada la captura de 59 ciudadanos, mientras que uno de los detenidos quedó fuera debido a que su aprehensión fue declarada ilegal.

Con esto, la jueza dio por formalizada la imputación de cargos contra la mayoría de los señalados.

De acuerdo con la fiscalía, la investigación apunta a una estructura que operaba dentro y alrededor del Aeropuerto Internacional de Tocumen, aprovechando la participación de funcionarios y empleados de empresas contratistas.

Las autoridades sostienen que estas personas facilitaban el ingreso de la mercancía y su posterior colocación en maletas que salían del país.

La droga llegaba a Panamá por múltiples rutas: vía marítima desde Colombia hacia puntos como Veracruz, Juan Hombrón, las Perlas y Juan Díaz, además de mochileros que la introducían por la selva del Darién. Una vez en el país, la operación se trasladaba al aeropuerto.

Uno de los métodos descritos por los investigadores consistía en trasladar una maleta de 25 kilos de cocaina hasta las cercas laterales de la terminal. Allí, un trabajador de jardinería la recibía y la ocultaba en el área.

Más tarde, personal de limpieza la sacaba y la movía hacia el interior. El paso final era colocarla entre las demás valijas y cambiar las etiquetas antes de que ingresara al avión, para que quedara registrada como equipaje común.

En medio del operativo, quedó registrada la reacción nerviosa de una de las personas involucradas, quien expresó su temor con una frase espontánea al verse alcanzada por las autoridades. Este detalle, aunque anecdótico, reflejó la presión que enfrentaba el grupo cuando el cerco policial se cerró.

Con las medidas cautelares ya fijadas, el caso pasa ahora a la siguiente etapa, donde se determinará la responsabilidad individual de cada imputado dentro de esta red que, según la fiscalía, llevaba tiempo operando silenciosamente desde la principal terminal aérea del país.