¿Lo has visto? Buscan a hombre desaparecido en La Chorrera desde el lunes

Una prima lo vio cerca de las 6:00 a.m. del lunes esperando un taxi afuera de su casa. Sin embargo, una sobrina que vive cerca encontró las puertas de su vivienda abiertas más tarde ese mismo día

 

Por: Redacción Web

Panamá- "¿A dónde está?" es la pregunta que atormenta a la familia de Emilio Ortega Rivera (58 años), quien desapareció el pasado 1 de diciembre en Ollas Abajo, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste. Vestía zapatillas rojas, pantalón jeans y suéter negro.

Su hermana, Eyra Ortega, relató que una prima lo vio cerca de las 6:00 a.m. del lunes esperando un taxi afuera de su casa para salir del pueblo. Sin embargo, una sobrina que vive cerca encontró las puertas de su vivienda abiertas más tarde ese mismo día, por lo que presumen que don Emilio, quien vivía solo, regresó a su casa y volvió a salir.

Por otra parte, un taxista del sector afirma haberlo llevado hasta La Espiga, pero que durante el trayecto don Emilio le dijo que se sentía mal y mareado, y que iba al médico

Sus familiares lo han buscado sin éxito en el hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, el Hospital Santo Tomás en la capital y la policlínica de El Coco, sin hallar rastro de su paradero.

Ante la incertidumbre, la familia interpuso la denuncia por desaparición ante la Sección de Atención Primaria de Panamá Oeste y solicitó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que revise las cámaras de videovigilancia en la entrada de La Chorrera, La Espiga y El Espino

La señora Eyra Ortega, desconcertada por la falta de noticias después de cuatro días, solicita a cualquier persona con información que se comunique a los teléfonos 6369-2047 o 6926-5816.

