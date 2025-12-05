Pasará 20 años en prisión por homicidio en Curunducito

A 20 años de prisión fue condenado un ciudadano por el homicidio de Richard Alexander Velazco Robledo (52 años), perpetrado el pasado 23 de noviembre en el sector de Curunducito, ubicado en el corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Durante la audiencia el Ministerio Público logró la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos por los delitos de homicidio doloso agravado y posesión ilícita de arma de fuego. Además, se abrió el compás parta que las partes pactaran un acuerdo de pena, el cual fue avalado por el juez de garantías.

Del total de la pena acordada, 15 años fueron aplicados por el homicidio y los otros 5 años por posesión ilícita de arma de fuego.